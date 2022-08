“Con Mattarella e con Draghi”, Greco: “Non mi esprimo su voto ma seguo i loro principi”

Gela. Ha scelto di non schierarsi, rimanendo su un fronte civico, ma comunque sostenuto dai partiti. Il sindaco Lucio Greco non si sbilancia neanche in vista dell’election day del prossimo 25 settembre. Richiama però dei principi che considera basilari, “europeismo e atlantismo”. L’avvocato, prima della caduta del governo Draghi, aveva firmato l’appello a sostegno del premier. “Tutto può essere messo in discussione in queste elezioni politiche, tranne la collocazione europeista e atlantista del nostro paese. In uno scenario internazionale che presenta molti focolai di incendi in varie parti del mondo, a partire dalla nostra Europa, non possiamo non assumere atteggiamenti netti e chiari in difesa della democrazia”, dice Greco. Ribadisce la vicinanza allo stesso Draghi e al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Così, pur senza dare indicazioni precise, il sindaco dà comunque una direzione precisa.