“Con nuove adesioni Fdi cresce in città”, Bennici: “Maniscalco e Cavallo sono risorse”

“Sono felice dell’adesione di Emanuele Maniscalco e, in particolar modo, per l’ingresso di Sara Cavallo nel nostro partito. Quando ho accettato la sfida di concorrere alla competizione elettorale dello scorso anno con il simbolo di Fratelli d’Italia, non ero certa del risultato ma, in cuor mio, ero serena e sicura di riscuotere centinaia di consensi. Oggi, mi rende decisamente felice – dice Bennici – vedere come il partito continui a crescere radicandosi nel territorio prendendo una forma ed una struttura di tutto rilievo. Non nascondo che, ancor di più, sono felice dell’adesione di una donna che andrà a comporre un’ulteriore importante tassello di un’opposizione che, in questo modo, si rafforza contro un’amministrazione comunale ormai visibilmente impantanata e impegnata solo a distribuire incarichi. Ringrazio Carolina Varchi, Gianpiero Cannella e Fabiano Lomonaco per il loro impegno che fa crescere il partito nel territorio”.