Dissalatore, Regione paga per un sistema fermo: La Vardera, “denuncerò alla Corte dei Conti”

Gela. Una transazione formalizzata nel 2015, per un totale di 105 milioni di euro, e che prevede il pagamento da parte della Regione di dieci milioni all’anno per “debiti pregressi relativi alla gestione degli impianti e alla fornitura delle utilities del dissalatore di Gela”. La conclusero proprio gli uffici palermitani ed Eni, nel cui sito locale venne avviato il sistema di dissalazione. Lo abbiamo già riportato in passato https://www.quotidianodigela.it/regione-sblocca-altri-10-milioni-di-euro-per-il-debito-sul-dissalatore-gia-pagati-63-milioni/

Gli uffici regionali hanno coperto in buona parte le somme dovute inizialmente ad Eni e dal 2020 alla Sace fct spa, alla quale la multinazionale ha ceduto i propri crediti. La vicenda è tornata nuovamente in auge vista la volontà del governo Schifani di rispondere alla grave siccità riattivando i moduli della dissalazione dell’acqua marina, compreso quello locale, fermo definitivamente da anni. Questa mattina, il parlamentare Ars di Sud chiama nord Ismaele La Vardera ha effettuato un sopralluogo in raffineria, dopo un incontro con il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano. Il gruppo locale di Cateno De Luca sostiene la corsa dell’ex assessore.