Zona 20 in corso Aldisio e in corso Vittorio Emanuele, Greco: “Più attenzione per ciclisti e pedoni”

“Confidiamo nel rispetto del codice della strada da parte degli automobilisti – ha detto il Sindaco Lucio Greco – e nella loro attenzione verso ciclisti e pedoni che affollano il nostro corso principale. Va garantita innanzitutto la sicurezza dei cittadini che transitano su corso Vittorio Emanuele ma anche in Corso Aldisio. Non mancheranno i controlli per fare rispettare il limite dei 20 km orari”. Va evidenziato che le bici possono anche circolare nel senso opposto di marcia, ovvero in direzione museo, ma fino a via Marconi.