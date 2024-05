Confronto Di Stefano-alleati, “vogliamo presentare sette liste”: “Siragusa per noi è importante”

Gela. Domani, faranno un primo punto della situazione, in vista della presentazione delle liste. Il candidato a sindaco Terenziano Di Stefano e gli alleati stanno per concludere la fase degli ultimi aggiustamenti interni. Cinque liste sono da ritenersi chiuse, quelle di Pd, M5s, Una Buona Idea, Autonomisti per Gela e Ripartiamo da zero-Azione. In via di completamento, anche quella del Partito comunista. All’appello manca solo Sud chiama nord che a questo punto potrebbe presentare una propria lista, con simbolo. In alternativa, ci sarà un’aggregazione. “Noi vogliamo presentarci con sette liste”, dice Di Stefano. La sua coalizione, nata dall’agorà politica, vede insieme dem e pentastellati, nel “modello Gela” più volte richiamato dal parlamentare Ars Nuccio Di Paola, che è stato il garante politico del percorso che ha portato alla candidatura dell’ex assessore Di Stefano. La strategia messa in campo per strutturare le liste è stata dettata dalla volontà di fornire a tutti i candidati le condizioni per poter essere eletti. Non ci saranno liste dominate da big dei voti, con dietro solo semplici “comparse”.