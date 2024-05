FI, in città si muovono i sostenitori di Falcone: domani apre il comitato elettorale per le europee

Gela. In città, la campagna elettorale è entrata nel vivo e la scadenza delle urne dell’8 e del 9 giugno non sarà solo nell’attesa dell’esito delle amministrative. Ci sono infatti le europee che spingono e diversi gruppi, anche fuori dai partiti ufficiali, sono in pieno movimento. Quello che sostiene la candidatura dell’assessore regionale Marco Falcone, domani sera dalle 19:30, terrà a battesimo il comitato elettorale, nel cuore del centro storico, in corso Vittorio Emanuele 337. Falcone è in lizza per Forza Italia, essendone uno dei principali riferimenti sull’isola e non solo, e in città a sostenerlo è soprattutto il gruppo dell’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli. Il rapporto politico tra Falcone e i sostenitori cittadini è stato spesso al centro di tanti ragionamenti politici. L’assessore Morselli da tempo ha un filo diretto, istituzionale, con l’esponente forzista, pur senza far parte della sfera ufficiale azzurra. L’inaugurazione del comitato è in programma in contemporanea a quella del comitato elettorale del candidato a sindaco Grazia Cosentino, appoggiata proprio da Forza Italia.