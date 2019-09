Consiglio comunale e commissioni, in due mesi spesi quasi 16 mila euro per i gettoni di presenza

Gela. Non è sicuramente la spesa più pesante che grava sulle casse dell’ente, però anche i gettoni di presenza destinati ai consiglieri comunali sono una voce di costo che i tecnici del municipio prendono in considerazione, per evitare particolari squilibri finanziari. L’assise civica si è insediata ufficialmente ad inizio giugno e in base ai dati pubblicati dal settore risorse umane, ammontano a quasi 16 mila euro le somme destinate a coprire i gettoni di presenza per le sedute di consiglio e per quelle delle commissioni consiliari. Totale (al lordo), 15.882,77 euro, per i mesi di giugno e luglio. Sono destinati ai gettoni dovuti ai ventiquattro consiglieri comunali. Si va da un minimo di 357,83 euro (al lordo), che spettano al consigliere di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino, agli 845,78 euro (al lordo) che toccano all’esponente del Pd Alessandra Ascia e a quello di “Un’Altra Gela” Pierpaolo Grisanti, tutto calcolato in base alle presenze effettive sia nelle sedute di consiglio sia in quelle di commissione. I tecnici del municipio hanno disposto la prenotazione delle somme, partendo da una cifra di 32,53 euro a gettone.