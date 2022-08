Consiglio, Morselli lascia e spazio a Greco: entro fine mese il cambio di guardia

Gela. Il cambio di guardia in casa “Un’Altra Gela”, la lista del sindaco Lucio Greco, dovrebbe concretizzarsi al rientro dalla pausa estiva, con la surroga che consentirà l’ingresso ufficiale all’assise civica della prima dei non eletti, tre anni fa, l’avvocato Marina Greco. Prenderà il posto dell’assessore Romina Morselli, che ha deciso di lasciare il civico consesso, per dedicarsi interamente all’attività in giunta. Un passaggio comunque pianificato e che dovrebbe consentire al sindaco di avere il sostegno di un neo consigliere, che ha fatto parte della sua lista. Anche le vicende di Ghelas, alla fine, sembra non abbiano tagliato del tutto i ponti tra il primo cittadino e il gruppo del consigliere comunale Diego Iaglietti, che continuerà comunque a far parte della maggioranza, per ora sotto le insegne di “Un’Altra Gela”, in attesa dell’esito delle regionali e di un eventuale re-start della maggioranza. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito ha messo in calendario il punto della surroga, che dovrebbe essere trattato alla prima seduta utile.