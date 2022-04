Consorzio di bonifica in piena crisi, l’allarme lanciato da lavoratori e Flai

Gela. I lavoratori del Consorzio di bonifica sono fortemente preoccupati per quello che sta accadendo nell’intera gestione dell’ente, ormai accorpato al Consorzio della Sicilia occidentale. Come avevamo già riferito e come è stato confermato questa mattina, nel corso di un’assemblea dei lavoratori convocata dalla Flai-Cgil, gli stipendi continuano ad essere in ritardo e l’attività lavorativa nelle campagne viene portata avanti in maniera quasi emergenziale. Uno stato di fatto che sta mettendo in difficoltà anche gli operatori storici. Ne hanno parlato in assemblea il segretario regionale della Flai Tonino Russo, quello provinciale Giuseppe Randazzo e il rappresentante del sindacato Bartolo Di Dio. L’ente inoltre risente del mancato ricambio generazionale, con una soglia di età tra il personale sempre maggiore. Sindacato e lavoratori paventano che la situazione attuale possa degenerare mettendo in ulteriore crisi l’ente, che in questa situazione con difficoltà riesce a coprire i servizi nelle campagne.