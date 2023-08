Consumo stupefacenti in aumento tra i più giovani, cocaina sempre più diffusa

Gela. Recenti operazioni condotte dalle forze dell’ordine, coordinate dalla procura locale e da quella minorile, hanno solo confermato la marcata diffusione delle sostanze stupefacenti in città. La droga gira anzitutto tra i giovanissimi. Non solo consumatori ma capita che i minorenni siano anche spacciatori. Così, prende piede il consumo di cocaina, sempre più diffuso in fasce di età adolescenziali. Sono tanti i minorenni e i giovanissimi che la consumano. Alcuni operatori sociali, da anni impegnati sul territorio, fanno notare che la stessa cocaina non è più una sostanza irraggiungibile o accessibile solo a fasce sociali elevate. Per attrarre i più giovani, lo spaccio ha aperto alla vendita di mini dosi da 0,2, economicamente assai più accessibili. I pusher in questo modo ampliano la base della clientela e riescono ad attrarre profitti ulteriori. I prezzi bassi invogliano chi ha minori disponibilità economiche. Le forze dell’ordine e la procura da anni ormai conducono un’attività di forte contrasto e si sono susseguite le inchieste antidroga. Il consumo però è parecchio diffuso e non trascura fasce di età basse. Chi segue da diverso tempo le realtà sociali del territorio è convinto che tutti debbano collaborare per formare e informare i più giovani e i minori.