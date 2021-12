Contagi boom in città, 101 nuovi casi Covid: tre ricoverati, in totale 856 positivi

Gela. Sale ancora il contagio Covid in città e nelle ultime ventiquattro ore si sono toccati numeri mai registrati nell’ultimo periodo. Sono 101 i nuovi contagiati, tutti in isolamento domiciliare. Tre pazienti sono stati ricoverati in degenza ordinaria, mentre due sono stati dimessi. I guariti, in città, sono cinquantuno. In totale, sono 856 i contagiati.