Contagio a rilento, curva a 183 positivi: sei nuovi casi e diciotto guariti

Gela. Cala ancora il numero complessivo di contagiati dal Covid in città. Nelle ultime ventiquattro ore, si registrano sei nuovi casi, in isolamento domiciliare e diciotto guariti. In totale, sono 183 i positivi al Covid. Un paziente, che era in rianimazione, è stato trasferito in degenza ordinaria, a seguito di condizioni nettamente migliorate. Non risultano altre presenze in terapia intensiva, con dieci ricoverati in degenza ordinaria.