Contagio Covid aumenta in città, superata soglia dei 600 positivi: un altro decesso

Gela. Il contagio Covid in città si aggrava. Nelle ultime ventiquattro ore, sono settantasei i nuovi casi, in isolamento domiciliare. In totale, è stata superata la soglia dei 600 contagiati. Sono 638 e diciannove pazienti risultano guariti. Purtroppo, si registra un altro decesso, è il novantanovesimo. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria. Un altro, invece, è stato dimesso.