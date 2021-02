Contagio Covid fermo in città, nuovi casi a 0: un paziente in terapia intensiva

Gela. Per la prima volta dopo mesi, in città non si riscontra, nelle ultime ventiquattro ore, neanche un nuovo contagio da Covid. Da Asp indicano solo il trasferimento in terapia intensiva di un paziente gelese, già ricoverato in degenza ordinaria. Le sue condizioni sarebbero infatti peggiorate. Un altro paziente gelese è invece stato dimesso. In totale, il numero dei positivi in città si riduce a 218. I guariti, sempre nelle ultime ventiquattro ore, sono sedici.