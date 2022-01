Contagio Covid non si ferma, in città altri 452 casi: verso 4 mila positivi, due decessi

Gela. I numeri del contagio Covid, in città, non smettono di preoccupare. Nelle ultime ventiquattro ore, altri 452 positivi, in isolamento domiciliare. I guariti sono 61. La curva si avvicina a quattromila contagi (sono 3.811). Sale anche la pressione sulle strutture sanitarie locali. Si sono registrati cinque ricoveri in degenza ordinaria e tre pazienti invece sono stati dimessi. Purtroppo, Asp comunica anche altri due decessi di pazienti gelesi, positivi al Covid (in totale sono 106). Morto anche un paziente di Niscemi.