Contagio Covid, “trend in calo”: prefettura, “hub vaccinali nelle scuole”

Gela. Nuovo incontro, coordinato dalla prefettura di Caltanissetta, per valutare con attenzione la situazione generale del contagio Covid, in provincia. Il direttore sanitario dell’Asp ha ricostruito il quadro epidemiologico provinciale dell’ultima settimana che, in linea con il trend nazionale, mostra dati in generale miglioramento a fronte dei quali, però, occorre continuare a mantenere alta l’attenzione e ad assumere comportamenti responsabili, evitando qualunque forma di assembramento e utilizzando correttamente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, allo scopo di evitare una nuova risalita dei contagi. Sono stati presentati ai sindaci i tutorial sul funzionamento della nuova piattaforma messa dall’ASP a servizio dei cittadini per il monitoraggio dello stato quarantena e che a breve verranno diffusi all’intera cittadinanza. A margine dell’incontro, come il prefetto aveva anticipato nel corso della seduta della scorsa settimana, si è svolta anche la riunione dedicata al distretto sud, alla presenza del dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dei dirigenti degli istituti che insistono in quella zona del territorio provinciale, per approfondire le problematiche riscontrate a livello scolastico e connesse all’emergenza Covid -19. In particolare, riprendendo le questioni affrontate nei precedenti incontri, i vertici dell’Asp hanno confermato l’imminente pubblicazione degli elenchi per procedere con l’organizzazione degli hub vaccinali nelle scuole e accrescere il numero di bambini vaccinati nell’età compresa tra 5 e 12 anni.