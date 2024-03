Contesa per i terreni, imprenditore minacciato con una pistola: chieste due condanne

Nove mesi per l’imprenditore e un anno per l’operaio. Richieste confermate dalla parte civile. I legali di difesa, gli avvocati Cristina Alfieri e Riccardo Balsamo, hanno invece messo in dubbio la fondatezza della ricostruzione, sottolineando che i rapporti tesi c’erano da tempo e sarebbero stati reciproci. Anche la presenza dell’arma, in ogni caso risultata a salve ma senza tappo rosso, secondo i difensori non è stata confermata. La decisione arriverà nel corso della prossima udienza.