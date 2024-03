Devono riprendere l’auto ma il parcheggio Arena è chiuso, disagi per una coppia di turisti

Gela. Questa mattina, a seguito di un incontro quasi casuale, è stato Salvatore Terlati a sollevare la questione. Ancora una volta il parcheggio Arena, in centro storico, non ha consentito la normale fruibilità. Una coppia di turisti stranieri, trovatasi in città, non ha avuto la possibilità di recuperare la vettura che era stata parcheggiata nella struttura pubblica, gestita da una società privata. Hanno dovuto rintracciare gli addetti per riprendere l’automobile.