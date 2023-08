“Conti del Comune e progetti sono priorità”, Di Dio: “Futuro? Lavoriamo a lista civica”

Gela. La scelta la fece già quado lasciò Forza Italia, partito poi passato all’opposizione. Il consigliere indipendente Luigi Di Dio è tra quelli che hanno ribadito l’appoggio al sindaco Lucio Greco, per arrivare alla conclusione di un mandato, in questa fase tormentato dalla crisi finanziaria. Non ci saranno variazioni sul tema politico. “Ci sono priorità che non si possono sottovalutare – spiega il consigliere – dobbiamo salvaguardare i conti del Comune, cercare di portare avanti progetti essenziali come quelli del Pnrr, quindi “Qualità dell’abitare” e “Rigenerazione urbana”, nella speranza che il governo nazionale e quello regionale non dispongano altri tagli, c’è poi un bilancio da dare all’ente per consentire le attività ordinarie. Abbiamo concluso il percorso molto difficile per il nuovo servizio rifiuti che dovrebbe dare maggiore decoro all’intera città. Le cose da fare non mancano”. Sono tutti fattori amministrativi che hanno rafforzato la linea del consigliere, tesa a riaffermare la scelta di stare tra i pro-Greco. Il gruppo di Di Dio in giunta esprime l’assessore Francesca Caruso ed è un pezzo dell’alleanza che l’avvocato Greco vuole puntellare, in vista delle amministrative del 2024. Su questo versante, Di Dio ha le idee piuttosto chiare.