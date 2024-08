Continua la raccolta firme contro l’autonomia differenziata

Gela. Continua a Gela la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata, a cura del Comitato promotore formato da Uil e Cgil, partiti politici di opposizione e associazioni della società civile.

Il banchetto per poter firmare il referendum è stato posizionato all’ingresso dell’ ospedale cittadino.

L’autonomia differenziata è una legge che divide il Paese e che segnerà ulteriori solchi nei divari territoriali, non solo tra il Nord e il Sud, ma anche tra aree urbane e aree interne, aumentando ancor di più le disuguaglianze sociali.

Anche la Uil, dunque, chiede una firma per salvare l’indivisibilità dell’Italia, tutelare la sanità pubblica e universale, proteggere la scuola e l’unitarietà dell’insegnamento, difendere i contratti nazionali di lavoro, sostenere la competitività dei sistemi produttivi e industriali e garantire l’uniformità dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. Questo perché riguardano diritti civili e sociali da tutelare per tutti i cittadini.