Controlli Asp su Oss, altri sette sospesi: possibili titoli falsi per essere assunti

Caltanissetta. Altri sette operatori socio sanitari sono stati sospesi dal servizio, con il blocco delle retribuzioni. La decisione è stata formalizzata con una delibera del commissario straordinario Asp, Alessandro Caltagirone. I sette operatori sono tra quelli che non hanno dato riscontro alle richieste di chiarimenti sui titoli indicati al momento di presentare la domanda che gli consentì l’assunzione attraverso il sistema del click day, attivato in via emergenziale durate la fase dell’epidemia da Covid. Prima di passare alla stabilizzazione, però, il management Asp ha avviato diversi approfondimenti su almeno 237 dipendenti, impegnati in varie strutture del territorio. Per alcuni di questi sono sorti forti dubbi sulla fondatezza dei titoli indicati nella fase del reclutamento. Erano già stati sospesi altri tre Oss, a loro volta con titoli dubbi.