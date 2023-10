Controlli in strada, giovane condannato per guida in stato di ebbrezza: assolto in appello

Gela. In primo grado, era stato condannato a sei mesi per guida in stato di ebbrezza. La decisione nei confronti di un giovane è stata ribaltata in appello. I giudici di secondo grado, infatti, lo hanno assolto. È stato accolto il ricorso avanzato dalla difesa, rappresentata dal legale Giacomo Di Fede. Nel corso del procedimento di appello, è stato ribadito che i controlli vennero effettuati con un etilometro ma senza che sia stata accertata l’osservanza dei parametri tecnici, dalla calibratura e fino alla consultazione del relativo libretto metrologico.