Il Corona virus è in Cina, qui ci siamo integrati: “Giudicate la nostra professionalità”

Gela. “Siamo residenti in Italia e molti nostri collaboratori sono italiani, fortunatamente, godiamo tutti di ottima salute. Il focolaio del Coronavirus non riguarda direttamente questa latitudine del mondo. Anche noi siamo in apprensione per i nostri connazionali in Cina e, come voi, siamo consapevoli di non temere un rischio contagio a distanza. L’infezione non è legata alla nazionalità”. Con queste parole i vertici del centro commerciale Asian Maxistore, nello smorzare le facili accuse su un infondato pericolo contagio da Coronavirus, sulla scia delle parole di rassicurazioni espresse sia dallo Stato che, nel territorio, da Alfonso Averna, responsabile dell’unità operativa di Malattie infettive dell’Asp di Caltanissetta, rilanciano la loro azione commerciale nel territorio con l’avvio della “The Queen card” indispensabile a rendere ancora più competitivi i prezzi dei numerosi prodotti, tra casalinghi, abbigliamento, oggetti per la casa e illuminazioni tecnologiche, per citarne alcuni, in vendita presso il maxistore di contrada Pampinella.