Coronavirus, Di Maio “Mes antiquato, momento di mea culpa europeo”

ROMA (ITALPRESS) – “Ci sono discriminazioni sui prodotti made in Italy, c’e’ chi chiede prodotti con marchio virus free e questo non e’ accettabile”. Cosi’ il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell’intervista a Peter Gomez in onda stasera a ‘Sono le venti’ sul Nove, commentando l’avvio del tavolo sull’export al ministero degli Esteri. E sul consiglio europeo del 23 aprile ha aggiunto: “C’e’ una trattativa in corso. Uso le parole di Conte: il Mes e’ uno strumento antiquato. Forse e’ arrivato il momento di un mea culpa europeo, l’austerity ha fatto tagli sulla spesa pubblica e questo ha indebolito la sanita’ pubblica”.(ITALPRESS).