Zingaretti “Se il Mes e’ senza condizionalita’ perche’ non usarlo?”

ROMA (ITALPRESS) – “Sulla vicenda Mes, ho fiducia nell’impegno che si sta prendendo e si e’ preso il presidente Conte sui tavoli europei e ne attendo l’esito”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, rispondendo, in conferenza stampa, a una domanda sul Mes. “Da presidente di Regione – ha continuato – dico che se esistera’ la possibilita’, senza condizionalita’ e rispettando la sovranita’ italiana, di avere dei miliardi a sostegno della nostra sanita’, credo che queste risorse dovremmo prenderle. Ci servono per gli ospedali, per la sanita’. E’ una partita che sta seguendo il presidente del Consiglio con le istituzioni europee, vedremo l’esito. Se non ci sara’ condizionalita’, la nostra sovranita’ sara’ garantita e l’Europa ci dara’ dei soldi – ha aggiunto -, credo che come Regioni dovremo seriamente ragionare del perche’ non poterne usufruire. E’ una discussione – ha concluso – che ci sara’ dopo gli appuntamenti europei e le condizioni che si determineranno in quegli appuntamenti”.(ITALPRESS).