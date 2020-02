Coronavirus, Gallera “Lombardia proporra’ proroga misure di 7 giorni”

MILANO (ITALPRESS) – La proposta di regione Lombardia al Governo sara’ quella di prorogare di una settimana le misure di contenimento per l’emergenza Coronavirus. Lo haconfermato l’assessore al Welfare di regione Lombardia Giulio Gallera in occasione del punto stampa a Palazzo Lombardia. “Se dovessimo chiedere, come chiediamo, ai lombardi di fare ancora qualche sacrificio per qualche giorno, lo facciamo sulla base delle valutazioni dei maggiori esperti e perche’ il sacrificio di oggi possa servire a voltare pagina al piu’ presto”. Gallera ha quindi parlato di “mantenere per un’altra settimana la sostanza delle misure di contenimento gia’ attuate sia per la zona rossa che per tutta la regione, perche’ solo con 14 giorni, che sono i giorni di incubazione, potremo infatti capire se le misure permettono di passare dalla diffusione 1 a 2 a una diffusione 1 a 1″.”Ad oggi sono stati effettuati 4.835 tamponi. Il 75% e’ risultato negativo, l’11% positivo, mentre 14% stanno venendo processati. Abbiamo in Lombardia 531 casi positivi – ha proseguito Gallera – Di questi abbiamo 235 ricoverati, mentre in terapia intensiva erano 57 e sono arrivati a 85”. (ITALPRESS).