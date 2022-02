Covid, 125 nuovi contagi in città e 142 guariti: in totale 1.135 positivi

Gela. Rimane stabile il contagio da Covid, nelle ultime ventiquattro ore in città. Sono 125 i nuovi contagiati (in isolamento domiciliare) a fronte, però, di 142 guariti. In totale, sono 1.135 i positivi al Covid. Due pazienti gelesi, positivi, sono stati ricoverati in degenza ordinaria, un altro invece è stato dimesso.