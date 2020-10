Covid-19, barelle di bio-contenimento rotte e solo un’ambulanza medicalizzata

Le due barelle di bio-contenimento donate all’ospedale erano state consegnate dalla sezione locale della Croce Rossa Italiana che aveva sposato una petizione popolare durante il recente lockdown. Da due settimane sono state spedite a Latina e, da allora, sembrano essersi perse nel nulla.

A farne le spese sono sia i pazienti che il personale sanitario costretti a spremere l’unica ambulanza medicalizzata del territorio in trasferimenti urgenti dei pazienti positivi al covid-19. Una seconda, la “Charlie 11” operativa a Niscemi, si occuperebbe solo del trasferimento dei pazienti dall’ospedale “Basarocco” verso il presidio ospedaliero di via Palazzi. Come accaduto due giorni fa, quando ha costretto i medici del Pronto soccorso del “Vittorio Emanuele” a fare da staffetta e garantire il ricovero di un paziente positivo in un centro covid-19 della Sicilia. Pare si tratti ormai di una prassi consolidata, con trasferimenti continui verso gli ospedali di Siracusa, Catania e Caltanissetta. L’ultimo, in ordine di cronaca, si è registrato la scorsa settimana quando dal pronto soccorso covid-19 di via Palazzi un positivo è stato condotto presso l’unità covid-19 di Malattie infettive di Siracusa. Una condizione che si traduce in un utilizzo prolungato dell’unica ambulanza medicalizzata. Si parla anche di un’assenza di dieci ore consecutive.

L’altra ambulanza del servizio 118 (Charlie 7) attiva nel territorio è priva di medico a bordo. Un particolare che già in diverse occasioni ha rischiato di sfociare nel linciaggio degli incolpevoli operatori sanitari, lasciati soli a sopperire alle troppe carenze sanitarie in città.