Covid, 49.751 i nuovi positivi, 121 le vittime

Sono 49.571 i nuovi positivi in Italia, su un totale di 290.013 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino diffuso dal Ministero della Salute sull'emergenza Covid. Sono 121, invece, le vittime, con il totale delle persone decedute che sale fino a quota 172.003. A livello di ricoveri, sono 10.602 i letti occupati da positivi al Covid negli ospedali italiani (166 in meno di ieri), dei quali 382 in terapia intensiva (18 in meno di ieri).