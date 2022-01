Covid, 518 positivi in città in 24 ore: un altro decesso, in totale 3.883 contagiati

Gela. Si mantiene il trend preoccupante del contagio Covid, in città. Nelle ultime ventiquattro ore, altri 518 positivi, in isolamento domiciliare. Sono però 322 i guariti. Purtroppo, Asp ha comunicato un altro decesso di un paziente gelese, positivo. La linea dei lutti per Covid arriva a 108. Non risultano, invece, nuovi ricoveri. In totale, sono trentaquattro i pazienti gelesi positivi, che si trovano nella struttura ospedaliera. In totale, i positivi sono 3.883.