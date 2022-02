Covid, altri due decessi in città: contagio però cala ancora, in totale 1.412 positivi

Gela. Il contagio da Covid, in città, continua a calare, almeno sul piano dei numeri. A crescere, però, è il dato dei deceduti. Altri due pazienti gelesi, positivi al Covid, sono morti nelle ultime ventiquattro ore. Il totale, dall’inizio della pandemia, arriva a 124. Sono invece 131 i nuovi casi di positività, a fronte di 220 guariti. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria. Asp comunica anche il decesso di un paziente di Mazzarino. In totale, in città, i positivi sono 1.412.