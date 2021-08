Covid, la Sicilia resta in zona bianca

ROMA (ITALPRESS) – Secondo quanto si apprende, nessuna regione passerà in zona gialla a partire da lunedì. Oggi quindi non ci saranno ordinanze in questo senso da parte del ministero della Salute. La regione più a rischio per il passaggio in zona gialla, alla luce dei dati delle ultime settimane, era la Sicilia.

(ITALPRESS).