Covid, nuovi casi in crescita nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 6.032 i nuovi casi di Covid-19 in Italia, rispetto ai 4.197 di ieri, a fronte di 645.689 tamponi effettuati che porta il tasso di positività allo 0,9%. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 68 i decessi, in aumento rispetto ai 38 di ieri, che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 132.491. Attualmente i positivi sono 100.205, 96.348 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 3.436 (+74 persone rispetto a ieri) di cui 421 in terapia intensiva (+6 rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 4.586.009 con un incremento di 4.613 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è il Veneto (883), poi la Lombardia (849), il Lazio (773), la Sicilia (504).(ITALPRESS).