Covid, spettacoli ed eventi in città a rischio? Cascino, “vanno tutti annullati”

Gela. “La situazione, con i contagi da Covid in aumento in città, va tenuta sotto stretta osservazione. Se vogliamo fare il bene dei nostri giovani e della cittadinanza, ritengo che vadano annullati tutti gli eventi inseriti nel cartellone dell’estate gelese”. La richiesta arriva direttamente dalla maggioranza del sindaco Lucio Greco. L’indipendente Vincenzo Cascino, in questa fase tra i consiglieri comunali più vicini al sindaco, ritiene che si debba stoppare l’intera organizzazione degli eventi, che anche in questi giorni si stanno tenendo in diversi siti della città. “Non è una scelta che va a danno dei giovani o di chi è rientrato per l’estate – aggiunge – è invece una misura a loro tutela. Purtroppo, non in tutti gli spettacoli e gli eventi è possibile mantenere il distanziamento sociale e attuare le necessarie misure di prevenzione”. Nelle giornate ferragostane, mentre si registravano i primi casi di ripresa del contagio in città, il sindaco Lucio Greco ha disposto l’annullamento di tutti gli spettacoli e gli eventi (previsti in quelle date), oltre agli assembramenti in spiaggia. Misura che non ha sortito molti effetti.