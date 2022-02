Covid, un altro decesso in città: cala ancora il numero dei contagiati, sono 1.182

Gela. In città, si registra un altro decesso per Covid. Il dato risale alle ultime ventiquattro ore e l’ha comunicato Asp. In totale, dall’inizio della pandemia sono 136 i decessi. I nuovi casi di positività, invece, sono 86, in isolamento domiciliare. I guariti, invece, si attestano a 120. Complessivamente, i contagiati sono 1.182. Un paziente gelese è stato ricoverato in degenza ordinaria.