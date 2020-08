Crescita d’impresa e comunicazione, Lorena Bicceri interviene dal centro “Chimera”

Si tratta degli eventi culturali promossi dalla “start-up” dell’Autodemolizioni Chimera che ha fatto suo il concetto del valore di un efficace piano di comunicazione integrata.

“In questo contesto tanto nuovo quanto competitivo – spiega Lorena Bicceri -, le imprese devono essere in grado di avvicinarsi al mercato e a tutti gli attori sociali interlocutori dell’azienda stessa, attraverso un piano di comunicazione integrata capace di generare la creazione e trasmissione di valore aggiunto”. Autodemolizioni Chimera ha accolto questa sfida del “far sapere” sin dal suo nascere, attraverso azioni, decisioni ed eventi in grado di avvicinare l’azienda e i suoi servizi al cittadino, cavalcando l’onda di un cambiamento tanto radicale che con un solo click ha annullato tempo e distanze e in cui il vincitore non è più chi sa offrire il meglio, ma chi è in grado di comunicare al meglio la propria offerta finale, costruita su un prodotto e sull’identità che lo definisce e lo differenzia.