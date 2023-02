Crisi finanziaria, Sincero: “E’ come se non fosse stato fatto nulla, reazioni di Greco da regime”

“Il sindaco parla sempre di unità e apertura – spiega – poi, quando si esprimono valutazioni che non condivide allora la reazione è come quella di lunedì, quando è uscito dall’aula. Quando viene offeso un consigliere, l’offesa la subisce tutta quella parte di città che gli ha dato fiducia e l’ha votato. Non accettare posizioni difformi dalla propria è da regime”. Il gruppo di “Una Buona Idea”, come già spiegato dall’ex vicesindaco Terenziano Di Stefano, sta maturando il da farsi e “la stasi” sulla crisi finanziaria potrebbe spingere i civici ad assumere decisioni ancora più nette, dopo aver chiuso l’esperienza in giunta.