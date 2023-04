Crisi finanziaria, su atti bilancio nuove verifiche: possibile richiesta proroga alla Corte dei Conti

Gela. Continua a tappe forzate il lavoro dell’amministrazione comunale, che intende evitare il dissesto finanziario dell’ente e dare risposte alla Corte dei Conti regionale. Questa mattina c’è stato un nuovo lungo confronto operativo voluto dal Sindaco Lucio Greco alla presenza di tutti i dirigenti comunali, il Segretario Carolina Ferro, gli assessori, il Presidente del Collegio dei Revisori Santo Ferrarello e il nuovo dirigente al Bilancio Monia Amato. Il primo cittadino ha ribadito l’esigenza di portare in aula entro il 30 aprile il rendiconto 2021. Per gli accertamenti dei residui attivi e passivi, i rilievi mossi dal collegio dei revisori sembrano superabili con nuovi accorgimenti che saranno preparati in questi giorni. Il neo dirigente del Bilancio prenderà oggi stesso visione dello stato patrimoniale economico e finanziario dell’ente per accelerare i tempi. Si lavora insomma senza sosta per portare all’esame del Consiglio un documento completo di tutti i pareri onde poi inoltrare quanto richiesto dalla Corte dei Conti. Nel caso in cui servano ulteriori giorni per l’esame degli atti contabili da parte del Collegio dei Revisori, si chiederà una dilazione dei tempi alla Corte dei Conti.