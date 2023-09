Crisi finanziaria, verso sblocco per un dirigente a tempo pieno: c’è ok del collegio

Il fronte delle variazioni di bilancio per i progetti rimane sempre molto delicato e allo stesso tempo ci sono riscontri ancora da definire per gli equilibri di bilancio, non raggiunti al 10 agosto. Dovrebbe essere al termine, invece, sempre in attesa del vaglio dei revisori, l’attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi per il rendiconto 2022. Gli esperti di Ifel, che hanno avviato una collaborazione con l’amministrazione comunale, hanno chiesto una serie di atti e documenti che gli consentiranno di orentarsi in un contesto finanziario tra i più difficili in assoluto.