Crisi finanziaria, giorni cruciali: riequilibrio o dissesto, giunta ed esperti lavorano a decisione

Gela. Poco più di due settimane per sciogliere anche l’ultima riserva e decidere se si potrà avere in mano un piano di riequilibrio credibile oppure se si dovrà optare per il dissesto. “Al momento opportuno daremo le necessarie comunicazioni – dice il sindaco Lucio Greco – una cosa è certa, tutti gli organi competenti e gli uffici stanno lavorando con l’obiettivo del piano di riequilibrio richiesto dalla Corte dei Conti”. L’iter non è affatto semplice e non sono mancati gli inconvenienti: l’ultimo in ordine di tempo l’assenza di un dirigente finanziario. I riaccertamenti dei residui attivi e passivi si sono dimostrati ancora ostici e il rendiconto 2022 dovrebbe essere la tappa preliminare al piano. I tempi stringono e lo sanno sia l’avvocato Greco sia i suoi assessori, assertori di un’operazione “verità” tutt’ora in atto. Il consiglio comunale attende il da farsi. Il rendiconto 2022 e l’eventuale piano dovrebbero passare dall’aula. “C’è silenzio in questo periodo – spiega il presidente del civico consesso Salvatore Sammito – capiremo se si tratta di un silenzio che potrà consentire un piano di riequilibrio oppure se anticiperà il dissesto”. In municipio, rispetto a qualche tempo fa, l’opzione del dissesto non è più un tabù e c’è chi ipotizza che possa essere la soluzione alla quale si perverrà. Non sono solo i tempi stretti a far convergere verso questa ipotesi. Il piano di riequilibrio ventennale potrebbe rivelarsi assai ostico da attuare: gli adempimenti consistenti dettati dovrebbero essere attuati da una struttura interna che attualmente l’ente non ha a disposizione.