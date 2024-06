Crisi idrica, a San Giacomo primi spiragli: arriva l’erogazione reclamata dai residenti

Gela. In uno scenario preoccupante di crisi idrica, a San Giacomo, emblema dell’emergenza, l’erogazione è ripresa nelle scorse ore. La parte alta del quartiere è stata rifornita. Dalle prime ore del mattino, è in corso l’attività per la parte bassa. Il comitato di quartiere ha subito lanciato l’allarme dopo i turni saltati e nel fine settimana appena trascorso un gruppo di residenti ha reclamato un diritto di base, negato a diverse famiglie anche per oltre dieci giorni.