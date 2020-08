Crisi idrica, Forum scrive a sindaco e presidente consiglio: “Gravi parole Conti”

Per il Forum, sindaci e presidenti delle assise civiche devono valutare i dati e spingere per lo scioglimento anticipato del contratto, anche se la posizione del presidente Ati Massimiliano Conti non sembra andare in questa direzione. Proprio al presidente dell’Assemblea territoriale idrica si rivolgono i rappresentanti del Forum. “È molto grave l’affermazione del presidente Ati, secondo cui le conclusioni sulla risoluzione anticipata del contratto con Caltaqua, giunte dalla commissione tecnica, siano superabili per non perdere i 60 milioni di investimenti. I finanziamenti – aggiungono gli esponenti del Forum – dipendono dall’approntare il piano d’ambito aggiornato e non dal mantenere in vita il gestore Caltaqua, che ha commesso inadempienze gravi come evidenziato dalla commissione tecnica. Anzi, le inadempienze riscontrate devono essere vagliate alla prima assemblea dei sindaci per valutarle e decidere su eventuali provvedimenti da assumere”. Secondo quanto emerge dagli approfondimenti, il piano d’ambito va aggiornato entro il 31 dicembre per non perdere il finanziamento di parte pubblica da 60 milioni di euro, destinato alla copertura finanziaria dei progetti, “che devono essere gestiti dai Comuni e non da Caltaqua”, concludono gli esponenti del Forum.