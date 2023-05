Crisi nera per l’agricoltura locale, a Disueri ancora acqua in mare: aziende rimangono a secco

Gela. Monta la rabbia degli agricoltori locali. Questa mattina, l’acqua dell’invaso Disueri è stata sversata in mare. Uno smacco pesante per i tanti operatori del settore, che a maggio inoltrato e con un periodo fondamentale alle porte si trovano ancora una volta senza risorse idriche per coltivare. A Disueri, ormai periodicamente, i sistemi vengono attivati per liberare acqua che non finisce nei campi ma in mare. Si fa sempre riferimento a ragioni di sicurezza. I consorziati pagano per un servizio di irrigazione quasi inesistente. Il Consorzio di bonifica locale è in crisi perenne da anni e non riesce ad assicurare le attività che invece sarebbero essenziali. Quando l’acqua c’è a Disueri, sempre più spesso finisce in mare e questa volta in prossimità dell’estate, il periodo in assoluto più difficile. “Non si era mai vista una cosa del genere – fanno sapere alcuni imprenditori locali – a maggio l’acqua va a mare e noi e le nostre aziende rimaniamo a secco. È una vergogna”.