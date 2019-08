“Critiche alleati? Confrontiamoci ma su cose serie”, Greco: “Probabile allargamento a due nuovi assessori”

Gela. Negli ultimi giorni, la maggioranza politica del sindaco Lucio Greco è stata colpita dai primi, plateali, malumori. Il consigliere comunale Diego Iaglietti ha lasciato il gruppo di una “Buona Idea” (che guarda soprattutto al vicesindaco Terenziano Di Stefano). Non ha condiviso la “cieca fedeltà” verso la giunta, nonostante alcune pecche gestionali. Iaglietti e i suoi riferimenti politici (fa parte del movimento “Gela città normale” ispirato dall’imprenditore Francesco Trainito e dall’ex assessore Ugo Costa) ritengono invece che l’amministrazione comunale non stia operando come dovrebbe, soprattutto sul versante dei rifiuti. Critiche sono arrivate anche dagli esponenti “civici” di “Siciliani verso la costituente”. L’ex assessore Francesco Salinitro ha confermato di non gradire il metodo assunto dal sindaco, sospettando anche che abbia deciso di affidarsi ai partiti, mettendo da parte l’iniziale afflato “civico”. “Gli alleati? Se hanno qualcosa da lamentare – taglia secco il sindaco – io sono pronto al confronto, ma su cose serie. Ognuno è libero di fare le cose che reputa opportune. Dal consigliere Iaglietti ho ricevuto un messaggio. Mi ha informato che lasciava il gruppo “Una Buona Idea”, rimanendo però in maggioranza. Al momento opportuno, vedremo come si regolerà”. Il primo cittadino, anche se non lo dice esplicitamente, avrebbe preferito che le lamentele degli alleati non diventassero di pubblico dominio. “Sui rifiuti, la scorsa settimana, abbiamo comunicato l’avvio di una fase di controlli ancora più stringenti – continua – abbiamo fatto delle valutazioni e ci siamo attenuti a quello che è emerso. Tutti devono collaborare, sia quei cittadini che ancora non rispettano le fasce di raccolta sia le attività food. Dal presidente dell’associazione dei commercianti mi aspetto maggiore collaborazione. Incontriamoci e condividiamo un percorso. La critica fredda non serve, così come gli attacchi reciproci non servono alla città”.