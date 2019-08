== SALVINI ATTACCA “VINCONO LE POLTRONE, RIBALTONE ERA GIÀ PRONTO” ==

ROMA (ITALPRESS) – “Vince il partito delle poltrone”. È un Matteo Salvini contrariato ma ancora non del tutto rassegnato quello che incontra i giornalisti al Senato in serata, quando prende sempre più corpo la possibile intesa tra Pd e M5S per Palazzo Chigi.

“Pare che stia nascendo un governo da un gioco di palazzo che ha le poltrone come collante”, ha detto il ministro dell’Interno, per il quale “pare ci fosse un ribaltone pronto da tempo”. Accanto a Salvini i capigruppo parlamentari della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, e i ministri delle Politiche Agricole Gianmarco Centinaio e delle Politiche Europee Lorenzo Fontana.

“Inorridisco all’idea che qualcuno voglia smontare quanto fatto in un anno, capiamo ora i perché di tanti no: dalla giustizia, all’autonomia – ha proseguito il leader del Carroccio -. Ad oggi è chiaro che sta vincendo il partito delle poltrone. Il M5S è passato dalla rivoluzione a Renzi”.

