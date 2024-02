Crollo Firenze, in azione due gru all’interno area cantiere

FIRENZE (ITALPRESS) – Fra i mezzi presenti nelle ultime ore all’interno dell’area cantiere di via Mariti dove venerdì scorso è avvenuto un crollo mentre erano in corso le operazioni di costruzione di un nuovo supermercato ci sono due gru al momento ferme ma che hanno operato nella notte per spostare travi e macerie, il tutto finalizzato all’individuazione dell’ultimo disperso fra gli operai che erano al lavoro. Al momento il bilancio dell’incidente sul lavoro di poco più di 48 ore fa è di quattro morti e tre feriti, quest’ultimi tutti non in pericolo di vita, e ricoverati all’ospedale Careggi di Firenze. All’esterno dell’area cantiere presenti molti mazzi di fiore e biglietti. In uno degli ultimi affissi ad una transenna presente la scritta:”Giustizia, lotteremo anche per voi”. (ITALPRESS).

Foto: xb8