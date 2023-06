Crollo pontile, imputati sentiti in udienza: ribadiscono l’assenza di eventuali omissioni

Secondo la procura, non sarebbero stati effettuati i lavori di consolidamento e messa in sicurezza. Ancora oggi, non è chiaro il futuro della struttura, con la Regione che ha stanziato fondi per la demolizione. C’è però chi, anche a livello politico e istituzionale, vorrebbe salvaguardare l’ex pontile, riqualificandolo. I sei imputati sono difesi dagli avvocati Giacomo Ventura, Feliciana Ponzio, Rita Calò, Massimo Blandi, Dario Vecchio e Vincenzo Campo.