Cuffariani alla ricerca di un’intesa verso il congresso, tante ipotesi per la guida del partito

Gela. Un accordo ancora non c’è e i prossimi giorni dovrebbero essere quelli necessari a smussare gli angoli per cercare di pervenire ad una candidatura che possa soddisfare le diverse anime dei cuffariani. Il congresso provinciale è fissato per la prossima settimana ma non è da escludere un eventuale slittamento, qualora l’intesa complessiva tardasse a concretizzarsi. Potenzialmente, sono diverse le candidature in essere per la guida della segreteria territoriale. Tra i papabili in lizza non mancano il coordinatore attuale Natino Giannone, cuffariano della prima ora, e l’ex parlamentare Ars Pino Federico, che aderì successivamente insieme al consigliere comunale Gabriele Pellegrino. Non sono da escludere ulteriori ipotesi, sulla base di convergenze tra dirigenti e non. Nei prossimi giorni, prima del congresso ufficializzato dai vertici regionali del partito, ci saranno incontri per tentare di pervenire ad una linea unitaria, non di facile definizione. I cuffariani, in provincia, stanno facendo proseliti, sia nella zona sud che in quella del Vallone. I dirigenti locali hanno sempre goduto della piena fiducia concessagli dallo stesso Cuffaro.