Impianti Srr, Css ed economia circolare: “Fatturato da 30 milioni e servizi ai Comuni”

Il manager Picone ha ricordato anche i progetti per consentire ad Impianti di operare come centrale unica di committenza per gli appalti e nella riscossione dei tributi, ad iniziare dalla Tari, tra i “tarli” principali a Palazzo di Città, dove si fa fatica ad incassare. Sul territorio comunale, infine, sono in corso le attività per il servizio di raccolta rifiuti. “Abbiamo dedicato unità esclusivamente alle attività straordinarie di scerbamento e spazzemento, cominciando dai punti di accesso alla città che rappresentano già dal primo impatto visivo il biglietto da visita”, ha sottolineato il manager.