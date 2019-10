Dall’erogazione h24 che non c’è ai depuratori carenti, Petix chiede risoluzione: Di Paola porta caso all’Ars

Gela. Il contratto con Caltaqua va risolto. Lo spiega Lorenzo Petix, responsabile della Camera del lavoro autorganizzata dell’Unione sindacale italiana, che ha fatto parte della commissione tecnica, chiamata a prendere decisioni in merito alla qualità del servizio fornito dalla società italo-spagnola. Il sindacalista richiama una serie di ragioni, emerse durante le verifiche della commissione, che sarebbero già idonee per la fine anticipata del rapporto contrattuale. Secondo il sindacalista, l’azienda non ha versato, per intero, i canoni di concessione dovuti all’Ato e per questa ragione è in atto una causa giudiziaria. Manca l’aggiornamento della carta dei servizi, che avrebbe dovuto essere assicurato ogni due anni. Almeno dal 2011, in base al contratto, Caltaqua avrebbe dovuto assicurare la continuità dell’erogazione idrica, nel corso dell’intera giornata. Un altro fattore che non ha trovato pieno riscontro. Petix richiama lo stato di totale abbandono nel quale versano alcuni dei ventisei impianti di depurazione che la società avrebbe dovuto gestire nell’intera provincia. Solo una minima parte è in marcia. Nonostante ciò, le bollette riportano il relativo costo, anche nelle aree non coperte da depurazione. Il sindacalista conferma di essersi schierato per la risoluzione del contratto. Lancia anche alcuni interrogativi, a cominciare dai bilanci in rosso chiusi da Caltaqua, che però continua a gestire un servizio milionario. Non ci sarebbe trasparenza neanche in alcune voci di fatturazione, riportate in bolletta.